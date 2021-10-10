Первые автобусы запустили в 1925 году: рассказываем, как изменился общественный транспорт Киева. Фото

В далеком 1879 году на улицах Киева появился первый омнибус. Специально сконструированная повозка, которая рассчитана на перевозку 8 пассажиров, стала первым общественным транспортом в столице.

Несмотря на то, что стоимость проезда была ниже, чем у частных извозчиков, скоро движение прекратилось. Но тем не менее, именно омнибусы можно назвать предшественниками автобусов, которые начали регулярно перевозить людей в столице с 10 декабря 1925 года.

OBOZREVATEL вспомнил, как развивался 96-летний путь этого городского транспорта.

Запустить регулярные автобусные перевозки в Киеве попробовали в 1911 и 1913 годах. К сожалению, из-за отсутствия нормальной поддержки со стороны городских властей и недоверия киевлян, они прекратились. Еще одной причиной стал киевский трамвай, который на то время уже имел большое количество линий и активно развиваться.

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Настоящим днем рождения киевского автобуса считается 10 декабря 1925 года. В этот день по маршруту от нынешних Европейской площади и до улицы Саксаганского начал ездить автотранспорт немецкой компании Benz (Mercedes). С начала на линии работали только две машины, но позднее их количество увеличили.

Через четыре года, в 1929, городской автопарк пополнился первыми советскими автобусами, изготовленными на базе грузовых автомобилей АМО Ф-15 и АМО-4. Увы, из-за низкой надежности и постоянных поломок этих моделей, бывали случаи, когда пассажиры просто могли не дождаться автобусов на остановках.

Следующим шагом развития киевского общественного транспорта стало создание "Автобусной таксомоторной базы №1", на территории нынешней станции киевского метро "Лыбидская". Были закуплены 20 новых машин "ГАЗ-0330", в которых только сидячих мест было 16. Несмотря на проблемы с запасными деталями и небольшим количеством этих автобусов, они перевозили киевлян до 1941 года.

Вторая мировая война привела к тому, что автобусного парка в Киеве в 1945 году фактически не было – машины или были уничтожены, или мобилизованы для армейских нужд. Тем не менее, уже в 1946 году на улице Васильковской был открыт Автобусный парк №1, который занимался перевозками аж до сентября 2015 года. Для нужд предприятия были закуплены машины с высоким комфортом для пассажиров – ЗИС-154. В дальнейшем их заменили модифицированные модели ЗИС-155.

Увеличение маршрутов требовало новых машин и в 1958 году на столичных дорогах появились двухдверные 45-местные ПАЗ-652, которые в дальнейшем модернизировались в ПАЗ-672. Последний недолго ездил по улицам Киева.

В 60-х годах в Киеве начали появляться машины Львовского автобусного завода, а именно ЛАЗ-695, которые активно заменяли уже сильно устаревшие ЗИС-155. Львовские автобусы начали заполнять маршруты как на правом, так и левом берегу столицы. Их полюбили за тепло в салоне в холодную погоду, но при этом в час пик дойти к узким дверям с середины салона было тяжело. ЛАЗы были основными машинами киевского автобусного парка в 60-70-х годах.

В 1980-х годах столичные улицы буквально заполонили машины венгерской компании Ikarus модели 280. Благодаря комфорту и простору внутри салона, эти автобусы, чаще всего оранжевого цвета, начали активно вытеснять львовских конкурентов. Надежный двигатель "Икаруса" позволил им проработать в Киеве до 2000-х годов. Но время давало о себе знать – иногда из-за сломанных глушителей выхлопы поступали прямо в салон.

В начале 1990-х львовские автобусы модели 52523 возвращаются на улицы Киева с новым дизайном и просторным салоном.

Тем не менее ситуация с общественным транспортом к началу 2001 года становится критической и городские власти закупают 120 б/у автобусов Volvo-B10M. Главным и неоспоримым минусом шведских машин стало отсутствие кондиционеров или хоть какой-то вентиляции. Поездки в этом транспорте летом из-за жары и духоты превращались в настоящую пытку.

В 2003 году на столичных улицах появляются просторные и комфортные автобусы белорусского автопрома – МАЗ. А уже через 4 года в столицу возвращаются львовяне – с низкопольной моделью ЛАЗ А-183D1.

Благодаря футбольному чемпионату Евро-2012 столица Украины провела серьезное обновление автобусного парка. В том числе, на дороги выехали 15-метровые 3-осные МАЗ-107.

Время не стоит на месте и это касается и автобусов – на столичных улицах появились конкуренты в виде маршруток. Но коммунальный транспорт столицы продолжает жить и обновляться. Сегодня основу пассажирских перевозок "Киевпасстранса" составляют автобусы трех производителей: новые модели МАЗ, ЛАЗ и Богдан.

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