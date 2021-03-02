Столиці наполегливо пропонують передати в державну власність Подільсько-Воскресенський мостовий перехід із запевненням, що швидко його добудують.

Також лунають обіцянки нарешті добудувати та ввести в експлуатацію Дарницький міст.

Пропозиція цікава, але є кілька питань...

Щодо Дарницького мосту.

Його почали будувати у далекому 2004 році і до сьогоднішнього дня споруда, разом з Дарницьким шосе, розв’язками з Дніпровською набережною та Харківським шосе, реконструкцією просп. Григоренка (на ділянці від Дарницького шосе до вул. Здолбунівської), перебуває в статусі недобудови.

Міст і всі перераховані вулиці знаходяться у державній власності. Замовник будівництва - "Укрзалізниця".

Так в чому проблема?

Візьміть і добудуйте об’єкт!

Адже столиці, яка вже декілька років просить можливості взяти його на свій баланс, міст так і не передали.

Що стосується Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Історія його будівництва розпочалася ще в 1993 році.

Десятиріччями роботи на мосту були заморожені.

Лише в останніх 5 років їх відновили і активізували.

Силами столиці!

Звичайно, можна говорити про передачу об’єкту, будівництво якого вже на фінальній стадії, у власність держави. Але не можна не розуміти, що передача довгобуду може затягнутися на роки. Тим часом міст стоятиме недобудованим.

Хіба цього хочуть мешканці столиці?

Якщо ж держава так опікується інфраструктурними проектами, то слід би звернути увагу на ті, що перебувають у її власності і давно чекають на втілення.

Це і багатостраждальні ділянки Кільцевої дороги столиці разом з Жулянським шляхопроводом.

Місто, наприклад, ремонт ділянок Кільцевої вже розпочало - одразу ж після їхньої передачі з державної власності столичній громаді.

А от реконструкція Жулянського шляхопроводу, що залишився на балансі Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), тягнеться з 2010 року!

Інший приклад – перехрестя на в’їзді в столицю з Житомирської траси з поворотом на с.Чайка (міжнародна магістраль М-06 Київ-Чоп).

Цей проєкт обіцяють реалізувати вже 10 років.

Крім того, з 2001 року так і не втілили вкрай важливу програму зі встановлення вагових комплексів на в’їздах в міста і в столицю зокрема. А це б дозволило запобігти руйнуванню міських доріг перевантаженим транзитним транспортом.

Також, нагадаю, з 2003 року Кабінетом Міністрів України затверджено ТЕО будівництва Великої Кільцевої дороги навколо Києва (сьогодні цей проєкт називають КОД - Київська окружна дорога).

Така дорога в першу чергу значно розвантажить київські дороги, мости і загалом трафік у місті.

І реалізація цього масштабного проєкту знаходиться саме в повноваженнях і обов’язках державної влади.

Тому ми, звичайно, вдячні за пропозиції допомогти в розбудові столичної інфраструктури.

І готові запропонувати також розглянути можливість передачі на баланс держави мосту Патона (введений в експлуатацію у 1953 році), мосту Метро (1965 р), Південного мостового переходу (1990 р).

Всі ці споруди потерпають від транзитного транспорту, у тому числі великовагового.

І більшість з них потребують термінової реконструкції.

Підкреслю, що мости є стратегічними об’єктами, які сполучають не тільки райони м.Києва, а лівобережну та правобережну частини України.

Тому якнайскоріший ремонт цих споруд, з доведенням їх конструкцій до нормативної завантаженності, є пріоритетним напрямком.

Одночасно, згідно з Законом України "Про автомобільні дороги", Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) здійснює ремонт мостів, які є частиною автомобільних доріг загального користування.

Тобто ремонт мостів має включати і оновлення підходів до них.

До речі, для будівництва мостового переходу через р.Дніпро у м. Запоріжжя, "Укравтодор" був змушений взяти на баланс ще 17 км вулиць Запоріжжя...

Ми готові до співпраці!

Але ефективної і результативної, а не на рівні гучних заяв.

Як приклад, КК "Київавтодор" своїм листом від 26.02.2021 на адресу Державного агентства автомобільних доріг України запропонував створити робочу групу за участю представників Міністерства Інфраструктури України, "Укравтодору", КМДА, КП "Київавтошляхміст" для того, щоб комплексно вирішувати проблеми добудови та ремонту великих інфраструктурних об’єктів – важливих не тільки для столиці.

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