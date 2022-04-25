Парковка в Киеве на время военного положения остается бесплатной, – Поворозник

В Киеве остается бесплатной услуга по парковке на улицах города. Плату не будут снимать на период военного положения.

Об этом напомнил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщила пресс-служба КГГА. При этом автомобили, припаркованные в неразрешенных местах, будут эвакуированы.

"В столицу возвращается все больше горожан. Постепенно увеличивается и количество частных автомобилей на улицах города. Напоминаю горожанам: парковка в столице на период военного положения остается бесплатной. Поэтому если у вас требуют средства за парковку, знайте – это мошенники. Вызовите полицию" – призвал Поворозник.

Видео дня

Он добавил, что автомобили, запаркованные в неразрешенных местах, особенно на полосах движения общественного транспорта, будут эвакуированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали супругов, которые могут быть причастны к мошенничеству. Злоумышленники "продали" гражданам несуществующую военную амуницию на сумму более 120 тысяч гривен.