Организовывал поджоги военных авто в Киеве: СБУ задержала вражеского агента. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили еще одного агента ФСБ, который организовывал поджоги военных авто в Киеве. Для выполнения враждебного задания он привлекал наркозависимых граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. По заказу рашистов он организовывал поджоги авто Сил обороны в столице Украины. Как установило расследование, злоумышленник подыскивал потенциальных исполнителей диверсий, вербовал их и координировал подрывную деятельность", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в марте этого года сотрудники СБУ по горячим следам разоблачили двух мужчин, которых курировал злоумышленник и которые по его заданию занимались поджогами авто в Деснянском районе столицы. Координатором поджигателей оказался мобилизованный, который самовольно оставил службу на Харьковщине и сбежал в столицу, где начал работать на врага. Во внимание российской спецслужбы он попал, когда искал "быстрые заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки он начал привлекать к работе на врага местных наркозависимых, которые за суммы "на дозу" соглашались совершать заказные поджоги. Перед преступлением они согласовывали с резидентом потенциальную "цель", а после поджога направляли ему фото и видео возгорания. Далее он мессенджером отчитывался куратору от ФСБ.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления резидента агентурной группы и задержали его по месту жительства в Киеве. Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на вражескую спецслужбу. Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей.

