Около 500 дней в плену: в центре Киева провели акцию, посвященную пограничникам-защитникам Мариуполя. Фото

В центре Киева прошла акция семей пограничников-защитников Мариуполя. Ее провели для того, чтобы привлечь внимание к бойцам, которые уже около 500 суток находятся в плену врага.

Видео дня

Об этом сообщило издание РБК-Украина. Событие прошло на Майдане Незалежности.

В воскресенье, 27 августа, родные военнопленных пограничников Мариуполя провели мирную акцию в центре столицы. Ее целью была необходимость привлечь внимание к защитникам Украины, которые уже почти 500 суток находятся во вражеском плену.

В руках граждан были плакаты с надписями "Ждем домой пограничников Мариуполя", "493 дня в плену", "Верните нашего отца из плена" и другие.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинская сторона не может разглашать статистику, сколько украинских военных попало в плен страны-агрессора или сколько российских оккупантов являються военнопленными ВСУ. Это связано с процессом подготовки последующих обменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в понедельник, 7 августа, смогла вернуть домой еще 22 своих защитников. Это воины ВСУ, принимавшие участие в боях по разным направлениям. Самому старшему из них 54 года, самому младшему – 23 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!