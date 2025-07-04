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Оказывали первую помощь пострадавшим: во время массированного удара России по Киеву повреждена машина Красного Креста. Фото

Дарья Дурова
Жизнь столицы
2 минуты
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Оказывали первую помощь пострадавшим: во время массированного удара России по Киеву повреждена машина Красного Креста. Фото

Массированная воздушная атака по Киеву, осуществленная российскими войсками ночью 4 июля, повредила автомобиль Украинского Красного Креста. Волонтеры не пострадали, потому что находились в укрытии.

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Об этом пресс-служба ОККУ сообщила в Facebook, а также показала фото машины. В ней разбито боковое пассажирское окно и деформирована часть кузова.

Оказывали первую помощь пострадавшим: во время массированного удара России по Киеву повреждена машина Красного Креста. Фото
Оказывали первую помощь пострадавшим: во время массированного удара России по Киеву повреждена машина Красного Креста. Фото

Инцидент произошел, когда экипаж из четырех волонтеров Украинского Красного Креста, реагируя на вражеский обстрел, оказывал первую помощь пострадавшим гражданским на месте попадания.

Члены ОККУ получили сообщение о повторной ракетной опасности, поэтому, сопровождая местных жителей, проследовали к ближайшему укрытию. Через несколько минут раздались новые взрывы.

Оказывали первую помощь пострадавшим: во время массированного удара России по Киеву повреждена машина Красного Креста. Фото
Оказывали первую помощь пострадавшим: во время массированного удара России по Киеву повреждена машина Красного Креста. Фото

"После получения разрешения от ГСЧС Украины волонтеры продолжили работу на месте – осмотр прилегающей территории и поиск пострадавших для оказания первой помощи", – рассказали в организации.

Оказывали первую помощь пострадавшим: во время массированного удара России по Киеву повреждена машина Красного Креста. Фото

Напомним: столица находилась под обстрелом с вечера 3-го и до утра 4 июля. Оккупанты запустили по Киеву и ракеты, и дроны (ударные и имитационные). Известно об одном погибшем – его тело обнаружили в нежилом здании в Святошинском районе. Более 20 человек пострадали.

Есть повреждения как жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA:

– В Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

– Зацепило и склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат", пострадала часть продукции.

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