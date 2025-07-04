Оказывали первую помощь пострадавшим: во время массированного удара России по Киеву повреждена машина Красного Креста. Фото

Массированная воздушная атака по Киеву, осуществленная российскими войсками ночью 4 июля, повредила автомобиль Украинского Красного Креста. Волонтеры не пострадали, потому что находились в укрытии.

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Об этом пресс-служба ОККУ сообщила в Facebook, а также показала фото машины. В ней разбито боковое пассажирское окно и деформирована часть кузова.

Инцидент произошел, когда экипаж из четырех волонтеров Украинского Красного Креста, реагируя на вражеский обстрел, оказывал первую помощь пострадавшим гражданским на месте попадания.

Члены ОККУ получили сообщение о повторной ракетной опасности, поэтому, сопровождая местных жителей, проследовали к ближайшему укрытию. Через несколько минут раздались новые взрывы.

"После получения разрешения от ГСЧС Украины волонтеры продолжили работу на месте – осмотр прилегающей территории и поиск пострадавших для оказания первой помощи", – рассказали в организации.

Напомним: столица находилась под обстрелом с вечера 3-го и до утра 4 июля. Оккупанты запустили по Киеву и ракеты, и дроны (ударные и имитационные). Известно об одном погибшем – его тело обнаружили в нежилом здании в Святошинском районе. Более 20 человек пострадали.

Есть повреждения как жилых домов, так и объектов социальной инфраструктуры.

Как писал OBOZ.UA:

– В Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

– Зацепило и склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат", пострадала часть продукции.

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