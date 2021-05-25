Офис 'Слуги народа' в Киеве закрыли из-за Николая Тищенко, – источники

Партия "Слуга народа" закрыла офис своей киевской ячейки, который ранее находился на улице Московской в Печерском районе столицы. Предварительно, киевский офис переехал в КВЦ Парковый, где располагается центральное представительство политической силы и случилось это якобы из-за Николая Тищенко.

Об этом сообщило издание Телеграф со ссылкой на источники в "Слуге народа". По словам собеседников в партии, офис на Московской перестал работать ещё в феврале 2021 года. С тех пор в партии искали новый офис.

"Когда Колю (Тищенко. – Ред.) убрали с главы Киевской ячейки, то и его офис все, перестал работать", – прокомментировал собеседник, близкий к руководству партии.

"Тищенко вёл переговоры относительно офиса на Московской, а после того, как главой Киевской ячейки партии назначили народного депутата Лесю Забуранную, которую лоббировал Офис президента, столичный офис обосновался в "Парковом". Это временная мера, хотя, с февраля поиск нового офиса не увенчался успехом и теперь у партии власти нет своего полноценного представительства в столице", – говориться в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Тищенко получил выговор за апрельскую вечеринку в киевском отеле в честь дня рождения жены. Массовое празднование было проведено в локдаун и нарушало карантинные нормы.