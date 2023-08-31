Оборудование закуплено через Prozorro, вмешательство было невозможно: в "Киевтеплоэнерго" ответили на обвинения прокуратуры

В КП "Киевтеплоэнерго" опровергли обвинения прокуратуры относительно закупки насосного оборудования по завышенной цене. Процедуру проводили через Prozorro и вмешательство должностных лиц предприятия в этот процесс технически невозможно.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Коммунальщики готовы предоставить правоохранителям всю необходимую документацию.

"Вчера, 30 августа, работники Киевской городской прокуратуры пришли к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" по делу о закупке оборудования для теплосетей по якобы завышенным ценам. Правоохранители обвиняют одного из должностных лиц предприятия в нарушении законодательства о публичных закупках", – рассказали в "Киевтеплоэнерго" .

По словам коммунальщиков, в 2020 году предприятие производило закупку критически важного оборудования для работы системы теплоснабжения города. В частности, это касается насосов, о которых идет речь в документах Киевской городской прокуратуры. В пресс-службе отметили, что процедура проводилась в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках".

"По установленной законом процедуре редукциона (аукциона с понижением цены) в автоматическом режиме был определен участник с самой низкой ценой. Следовательно, участие должностных лиц коммунального предприятия в избрании поставщика было невозможным из-за принципов работы системы Prozorro", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по словам коммунальщиков, Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) провела мониторинг закупки. По результатам проверки было подтверждено ее соответствие законодательству и правомерность определения продавца.

"КП "Киевтеплоэнерго" считает необоснованными обвинения Киевской городской прокуратуры, ведь все процедуры осуществления закупок были проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и проверены государственными аудиторами. Предприятие готово предоставить правоохранительным органам всю необходимую документацию, что они могли убедиться в прозрачности и законности проведенных закупок", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу "Киевтеплоэнерго"из-за растраты 700 тыс. гривен. Якобы он организовал схему закупки оборудования по значительно завышенным ценам.

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