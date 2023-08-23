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Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
1,4 т.
Увидеть русский хлам можно будет в течение двух дней

В Киеве на улице Крещатик открылась еще одна выставка. Среди представленных экспонатов, в частности, есть обломки сбитых дронов-камикадзе Shahed и ракет, которыми страна-террорист РФ обстреливала территорию Украины.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Увидеть российский хлам можно будет в течение двух дней.

Так, утром среды, 23 августа, по улице Крещатик начала действовать еще одна выставка. Среди экспонатов, которые могут увидеть жители и гости Киева, – обломки и электроника из ракет Х-101, Х-55, Х-555, ударных БПЛА Shahed и разведывательных дронов.

Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото

Также здесь есть гранатометы, личное оружие российских оккупантов и их военная форма. Увидеть выставку, которая находится на пешеходной части дороги на пересечении центральной улицы столицы и Прорезной, можно будет в течение двух дней.

Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото

Следует добавить, что также на этой локации можно увидеть уничтоженную технику российских оккупантов. Выставка вражеского металлолома установлена ко Дню Независимости.

Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото
Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины. Соответствующее решение было принято из соображений безопасности, а заместителям мэра столицы Виталия Кличко и председателям РГА было выдано отдельное поручение по этому вопросу.

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