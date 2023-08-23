Обломки "Шахедов", сбитых ракет и оружия российских оккупантов: в Киеве на Крещатике открыли еще одну выставку. Фото

В Киеве на улице Крещатик открылась еще одна выставка. Среди представленных экспонатов, в частности, есть обломки сбитых дронов-камикадзе Shahed и ракет, которыми страна-террорист РФ обстреливала территорию Украины.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Увидеть российский хлам можно будет в течение двух дней.

Так, утром среды, 23 августа, по улице Крещатик начала действовать еще одна выставка. Среди экспонатов, которые могут увидеть жители и гости Киева, – обломки и электроника из ракет Х-101, Х-55, Х-555, ударных БПЛА Shahed и разведывательных дронов.

Также здесь есть гранатометы, личное оружие российских оккупантов и их военная форма. Увидеть выставку, которая находится на пешеходной части дороги на пересечении центральной улицы столицы и Прорезной, можно будет в течение двух дней.

Следует добавить, что также на этой локации можно увидеть уничтоженную технику российских оккупантов. Выставка вражеского металлолома установлена ко Дню Независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве не планируют проводить массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины. Соответствующее решение было принято из соображений безопасности, а заместителям мэра столицы Виталия Кличко и председателям РГА было выдано отдельное поручение по этому вопросу.

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