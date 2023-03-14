Облачно с прояснениями и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 марта

В Киеве и Киевской области в среду, 15 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 14°С тепла.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью по области местами порывы 15-18 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 15 марта. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 9-14°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 11-13°С", – добавили синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, утром в Киеве 15 марта согласится, дождевые облака исчезнут и до конца дня больше не появятся. Без осадков.

Напомним, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18°С. На западе страны местами будет дождь, иногда стоит ожидать дождь с мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!