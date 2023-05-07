Облачно с прояснениями и до +19°С: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве с 8 по 14 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. К концу недели воздух в городе максимально прогреется до +19°С.

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Соответствующий прогноз погоды предоставил портал Sinoptik. На выходных в столице возможен дождь.

В понедельник, 8 мая, на протяжении всего дня в Киеве будет держаться облачная погода без осадков. Температура воздуха днем +5°С…+13°С.

Во вторник, 9 мая, встречая нас безоблачным утром, погода в столице изменится уже в середине дня. Небо будет покрыто облаками, которые продержатся до вечера, без осадков. Температура воздуха днем +7°С…+13°С.

В среду, 10 мая, облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться у города до конца дня, без осадков. Температура воздуха днем +6°С…+13°С.

В четверг, 11 мая, целый день в Киеве будет облачным. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем +7°С…+15°С.

В пятницу, 12 мая, днем облака появятся на небе только для того, чтобы вечером рассеяться. Без осадков. Температура воздуха днем +8°С…+18°С.

В выходные, 13-14 мая, синоптики прогнозируют небольшой дождь. В субботу температура воздуха днем +10°С…+19°; в воскресенье температура воздуха днем +12°С…+19°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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