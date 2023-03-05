Облачно, небольшой снег и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 6 марта

В Киеве и Киевской области в понедельник, 6 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег. Синоптики предупредили об гололедице на дорогах региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 6 марта. Облачно с прояснениями, небольшой снег (днем местами), на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза днем 2-4° тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце 6 марта будет редко появляться из-за облаков. Ночью ожидается снег. Утром, днем и вечером без осадков.

Напомним, весна этого года в Украину ворвется стремительно, уже в конце февраля ожидается значительное потепление. В марте температура воздуха будет выше средней в этом месяце. И хотя в апреле и будут периоды похолодания, в общем-то он порадует своим теплом и отсутствием значительных осадков. А в мае практически начнется лето. Такие прогнозы дают украинские синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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