Облачно и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 марта

В Киеве и Киевской области в понедельник, 27 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 27 марта. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 12-14°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 27 марта облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.

Стоит отметить, что с 28 марта в Киевской области ожидается снижение температуры и осадки. 28 марта дождь и мокрый снег; температура в течение суток 1-3°С тепла. 29 марта ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 2-4°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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