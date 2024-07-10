Нужна помощь: в Киеве активисты устроили уборку возле пострадавшего от российского обстрела детсада. Фото

В Киеве в среду, 10 июля, неравнодушные активисты устроили толоку в переулке Ященко в Голосеевском районе, куда попали обломки российской ракеты. В результате падения боеприпаса, в частности, повредило здание детсада и выбило окна в домах.

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Организатором уборки стал местный паблик в социальных сетях "Los Solomas. Киев". Кроме того, на месте работают коммунальные службы.

"Люди нужны. Подтягивайтесь в Голосеевский район. Переулок Леопольда Ященко, 9", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото можно увидеть последствия российского обстрела 8 июля. Здесь сгорели машины местных жителей, повреждены жилые дома, детское дошкольное учебное заведение. По словам активистов, необходимы добровольцы, что, в частности, закрыть пленкой избитые окна.

Напомним, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 9 июля, в Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

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