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Блог | Нужна ли Киеву улица Омельченко? Человека, уничтожившего археологию IX-XII вв. города
Це – Олександр Омельченко, вбивця двох людей в ДТП і людина, яка знищила єдину трамвайну мережу Києва, збудувала Глобус і Метроград, знищивши археологію IX-XII ст... і ще багато чого доброго за що в його честь треба назвати вулицю.
Нагадаю, що минулого року голосування в Київцифровий показало, що киянам не потрібна вулиця Омельченка.
Нагадаю, що в країні йде війна і пантеон тих, на честь кого варто було називати вулиці щодень зростає..
Нагадаю, що Віталій Кличко слід було б зайнятися укриттями, а не намаганнями догодити фракції "Єдність" ім. Олександра Омельченка.
Петиція проти вулиці Омельченка:
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=12209
"Київ. Цифровий":
https://kvd.page.link/9MiiTuUrA5imdZcX9
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