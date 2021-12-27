Как праздновали Новый год в Киеве во времена СССР: интересные факты

Новый год всегда был любимым и долгожданным праздником киевлян. К нему всегда начинали готовиться заранее, а одним из главных атрибутов было посещение новогодней елки. На протяжении 20-го века менялись традиции празднования и место расположения главной праздничной локации в столице. Неизменным оставалось желание провести это т день в кругу близких и друзей.

OBOZREVATEL собрал подборку интересных фактов о том, как в Киеве праздновали Новый год в прошлом веке.

После того в 1919 году, когда в Украине к власти пришли большевики, первое время новогодние и рождественские праздники не искоренялись из быта жителей столицы. Мало того, в детских учреждениях проводились разнообразные мероприятия, а взрослые отмечали в клубах и домах культуры.

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Но уже в 1929 году, из-за того, что этот праздник также ассоциировался и с Рождеством, коммунисты прекратили любые торжественные мероприятия, а сами елки даже перестали продавать. Только в 1935 году, после статьи в газете, написанной партийным функционером, вторым секретарем ЦК ВКП(б) Украинской ССР Павлом Постышевым, официальное празднование Нового года вернули. В частности, это коснулось и установки праздничного дерева.

В Киеве всегда было несколько основных мест, где устанавливали главную новогоднюю елку. Но первой локацией оказалась нынешняя Софийская площадь. Именно там в 1936 году, после долгого перерыва, появилась лесная красавица.

Со временем, праздничное дерево также устанавливали и на территории нынешнего Майдана Независимости, а также прямо у входа на станцию метро "Крещатик". Рядом с ней почти всегда была фигура Деда Мороза.

Украшали новогоднюю елку по-разному – гирлянды, звезда на вершине, большие снежинки, иногда небольшие игрушки. Поход к ней был настоящим праздником для детей, а посещение было обязательным пунктом для тех, кто просто приезжал в Киев по делам или как в качестве туристов.

Стоит отметить, один момент – киевляне ответственно подходили к вопросу украшения праздничных деревьев, которые они ставили в своих домах. И для этого использовали не только елочные игрушки, которые продавались в магазинах, но и самодельные, а также придавали им праздничный вид с помощью ваты.

Новогодний стол в советские времена был серьезной проблемой для любой киевской домохозяйки. Учитывая серьезны дефицит продуктов, готовится праздникам начинали заранее. Прежде всего это касалось определенных консервов и красной икры.

Проще всего было с овощами, которые ложились в основу блюд и с алкоголем. Труднее было с мысом и колбасой. Так что же ели?

Оливье – самый простой салат, который готовили в больших количествах и поэтому поводу ходили шутки о "тазиках" и "ведрах" этого салата.

Мимоза – мелко нарезанный лук, натертые вареные морковь, картошкой, яйцо и рыба (шпроты). Этот салат тоже был обязательным для новогоднего стола из-за простоты и доступности продуктов.

Холодец – мясо, которое заливали густым бульоном, и после этого оставленным на холоде. Подавали с хреном – был доступен из-за того, что легче всего добыть для него мясо.

Сельдь под шубой – главное условие заранее купить селедку. Все остальные ингредиенты были доступны.

Ну и твердый сыр, колбаса (если удавалось найти и купить), фрукты (естественно мандарины) и конфеты. Алкоголь тоже был прост и незамысловат – "Советское шампанское", коньяк, водка и ликер.

С развлечениями в те времена было очень просто. Чаще всего Новый год встречался в близком кругу семьи, а уже после того как куранты пробивали полночь – застолье, которое могло закончится двумя путями.

Первый – после празднества, обычно ложились спать. Второй вариант – пойти в гости или на улицу, по возможности, к Новогодней елке – жечь бенгальские огни и взрывать хлопушки.

Стоит отметить, что после появления и широкого внедрения телевидения у киевлян появилась еще одна традиция – смотреть новогодние концерты. С помощью телевизора любимые актеры, певцы и известные личности таким образом становились гостями за столом жителей столицы.