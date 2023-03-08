Небольшой дождь и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 марта

В Киеве и Киевской области в четверг, 9 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 12°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 9 марта. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 10-12°С тепла", – рассказали синоптики.

Согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Днем 9 марта ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.

Добавим, погода в Украине до конца недели будет изменчивой во всех регионах. До 12 марта ожидается облачность с прояснениями, иногда будет влажно. В некоторых областях температура воздуха поднимется до +18°С, а затем резко похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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