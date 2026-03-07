Награды и новые анатомические бронежилеты: в Киеве состоялся форум женщин системы МВД

В Киеве состоялся форум "Женщины МВД: Оборона, безопасность, восстановление''. Во время события 30 работниц Министерства внутренних дел получили награды. Форум объединил представительниц различных подразделений системы внутренних дел Украины.

Во время форума министр внутренних дел Игорь Клименко отметил представительниц системы МВД за их профессионализм и преданность службе.

Он вручил награды, – нагрудный знак "За безопасность народа", нагрудный знак "За отвагу в службе", наручные часы и одну награду МВД "Огнестрельное оружие".

"Вы проводите эвакуацию на нуле, спасая жизни под постоянными обстрелами, управляете дронами. Ваша работа – это сложные спасательные операции, ежедневная защита границы и тому подобное. Вы помогаете вернуться к полноценной жизни нашим бойцам через реабилитацию. Я хочу пожелать каждой из вас вдохновения, силы и поддержки на каждый день. Благодарен за то, что вы выбрали для себя систему МВД", – отметил Клименко, обращаясь к работницам министерства.

Во время форума стало известно о передаче МВД Украины бронежилетов, анатомически адаптированных под нужды женщин. Такая амуниция разработана с учетом женской физиологии, что позволяет повысить уровень защиты и комфорта. Об этом заявил посол Германии в Украине Гайко Томс.

''Основной целью этого проекта является адаптация инфраструктуры безопасности, личного снаряжения, а также всех необходимых других деталей для нужд женщин. Это позволит создать действительно инклюзивную и эффективную среду безопасности для всех,'' – рассказал посол Германии.

''Это материальный и четкий пример того, как мы вместе работаем. По моему мнению, это отражает нечто гораздо глубже: мы говорим о признании той храбрости, той целеустремленности, а также тех жертв, на которые идут женщины-военнослужащие и женщины-сотрудницы правоохранительных органов'', – рассказал Гайко Томс.

Во время форума состоялось три панели, посвященные обороне, безопасности и восстановлению. Участницы обсудили опыт службы во время полномасштабной войны.

''Даже когда одна женщина в подразделении, в нем уже будет гораздо больше порядка, чем это исключительно мужское подразделение. Я вам скажу это на собственном опыте. Поэтому я очень благодарю всех организаторов. Я очень благодарна всем девушкам военным. Мой путь в армии начался именно с окопов и позиций. Он продолжился в Клищиевке, где мы сидели не сутки, не двое. И там я поняла – что все мы собратья. Там нет пола. Мы все родные, мы все одна семья. И никто не считается с полом. Самая основная и единственная задача – это выжить, устоять и удержать позицию'', – рассказала одна из участниц форума военная Наталья Сагадиева.

Участие в форуме приняли более 100 участниц. Это активные женщины, которые работают в органах и подразделениях системы МВД, лицеистки, руководство органов системы МВД и международные партнеры.