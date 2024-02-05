"Надо прекратить политические интриги": Кличко отреагировал на ситуацию с увольнением Залужного

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на ситуацию ситуация с планами президента уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению главы КГГА, Украина буквально сражается за свое существование и поэтому нужно прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу.

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Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. Именно благодаря генералу украинцы по-настоящему поверили в ВСУ

"Общество обсуждает и напряженно ждет, чем завершится ситуация с планами президента уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Во многом благодаря именно Залужному украинцы по-настоящему поверили в наши Вооруженные силы, пользующиеся сегодня наибольшим доверием. Как военный в войну, генерал Валерий Залужный прошел много сложных моментов. Только он сам знает, сколько на самом деле. Но, к сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева напомнил, что сегодня Украина буквально борется за свое существование, а в таких реалиях не должно быть политических интриг и внутренней борьбы.

"Надеюсь, власть понимает всю серьезность предпринимаемых сейчас шагов и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное – боеспособность и слаженность армии и единство общества. Направлены ли анонсированные намеками рокировки именно на это? Общество не уверено. И это нужно учитывать. Но прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу. Бороться сегодня нужно за одно – за Победу Украины", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

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