На Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются работы. Видео

В Киеве на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются работы. В частности, там сегодня собирают большие металлоконструкции, которые будут являться частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook и обнародовал видео с объекта.

"Столица, даже в такое сложное для страны время, должна и дальше развиваться, продолжать воплощать запланированные проекты, строить и обновлять инфраструктуру. В частности, продолжаются сегодня работы, которые можно осуществлять и в зимний период, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Например, там собирают большие металлоконструкции, которые будут частью моста над улицей Центральная Садовая в направлении улицы Оноре де Бальзака. Также в районе Русановских садов продолжают укреплять туннели будущей ветки метро на Троещину", – сообщил Кличко.

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Он отметил, что идет и процесс нанесения гидроизоляции на арочную конструкцию моста через Днепр. Также вывозят последние временные опоры арочного моста. Работают специалисты и на уже построенных автомобильных съездах на Подоле.

"Хочу подчеркнуть, когда мы говорим об этом объекте, то речь идет не только о городах через реку Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, общей протяженностью свыше 10 км, соединяющих Подол с Воскресенским массивом и Троещиной. И этот важный для транспортной инфраструктуры города мостовой переход – на финальной стадии строительства", – подчеркнул Виталий Кличко.