На Певческом в Киеве накануне Пасхи откроют сказочный 'Парк легенд'

Уже с 18 апреля на Спивочем поле состоится открытие тематического проекта сказочных персонажей – Парка Легенд. Это фантастический мир великанов, троллей и магических созданий, которые оживают благодаря современным технологиям искусственного интеллекта.

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Гостей будут ждать анимированные гиганты, вдвое выше человека, достигающие 4 и 5 метров высотой. Мифические создания будут разговаривать с посетителями и двигаться с помощью аниматроники.

"Этот новый сезон мы открываем невероятным "Парком Легенда" – простором для отдыха, восстановления внутреннего ресурса и светлых эмоций. Мы верим, что это место поможет взрослым и детям хотя бы на миг отвлечься, погрузиться в мир фантазии и добрых историй. Этот проект создан с любовью к украинцам и ради поддержки душевного тепла", – говорит организатор выставки, основатель компании UniPark Денис Погорелко.

Для гостей также подготовили зрелищные шоу и интерактивные шоу по выходным; магические фотозоны для Instagram; зоны отдыха и досуга.

Билеты можно приобрести на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.

Подробности – в Instagram и Facebook мероприятия.

Вход для представителей УБД и лиц с инвалидностью I-II группы бесплатный.

Старт: 18 апреля

Адрес : парк Спивоче, ул. Лаврская, 31

Часы работы: 10:00 – 20:00

Стоимость билетов:

Будни: взрослый – 200 грн; детский – 100 грн.

Выходные: взрослый – 250 грн; детский – 150 грн.

Детям до 3-х лет – бесплатно.