На Киевщине в одном из водоемов обнаружили тело мужчины. Подробности трагедии и фото

В Бориспольском районе Киевской области в одном из водоемов обнаружили утопленника. Чтобы достать тело погибшего мужчины из воды, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, 25 июля в 14:45 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о необходимости привлечения подразделения ГСЧС для извлечения тела утопленника.

"Прибыв на место вызова и после проведения разведки, с помощью спасательной веревки и двух резиновых лодок, спасатели достали тело мужчины 1983 года рождения на берег", – добавили в пресс-службе.

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Что предшествовало

Как сообщили в ГСЧС Украины, по состоянию на 22 июля было известно, что с начала года на водоемах страны погибли уже 487 человек, среди них – 44 ребенка.

Напомним, в Деснянском районе Киева спасатели достали из воды утопленника. Тело мужчины на поверхности озера Алмазное заметили отдыхающие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в реке обнаружили утопленницу. Чтобы достать тело женщины из воды на берег, вызвали спасателей.

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