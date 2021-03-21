На Киевщине следом за столицей ввели локдаун: что запрещено

С воскресенья, 21 марта, в Киевской области ужесточили карантинные ограничения. Это связано с увеличением количества новых случаев COVID-19 и госпитализаций.

Такое решение было принято на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Что теперь запрещено в регионе – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Так, с 21 марта в Киевской области действуют следующие запреты:

запрещена перевозка пассажиров в автобусах, трамваях и троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения;

не разрешается проведение богослужений, если невозможно обеспечить не менее 10 квадратных метров пространства на одного человека;

запрещается работа баров, кафе и ресторанов, кроме доставки и на вынос, а также работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений;

разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и цветочных магазинов при условии не более одного покупателя на 20 квадратных метров помещения;

запрещена продажа непродовольственных товаров, кроме доставки и самовывоза;

под запретом работа непродовольственных рынков и ярмарок;

не должны работать учреждения культуры, бассейны, запрещено проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

С 21 марта в Киевской области действуют новые карантинные ограничения

Кроме того, после каникул все, кроме учеников 1-4 классов школ, будут учиться дистанционно. Детские сады и специальные учебные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Отметим, что в регионе разрешена работа магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, цветочных магазинов, а также бытовой химии. Если в течение недели показатели будут улучшаться, комиссия может пересмотреть решение о жестких ограничениях.

Напомним, в Киеве в ночь с 19 на 20 марта ввели строгие карантинные ограничения. Они будут действовать до 9 апреля включительно. О том, что будет запрещено, – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ограничить работу общественного транспорта в "красных" карантинных зонах – Одесской, Черновицкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и Киеве.