"Мы не должны забыть": в Киеве провели акцию в поддержку пленных защитников Украины. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 21 апреля, провели митинг в поддержку пленных защитников Мариуполя и украинских военных. В акции, которая прошла на столичном Подоле, приняли участие неравнодушные украинцы.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Люди вышли, несмотря на дождь и сильный ветер.

В Киеве на Подоле устроили акцию Free Fzov, цель которой напомнить о пленных защитниках Мариуполя и военных ВСУ.

Неравнодушные украинцы собрали на пересечении улицы Набережно-Крещатицкая с Верхним и Нижним Валами.

Несмотря на дождь и ветер, они вышли поддержать находящихся в плену врага воинов, держа в руках плакаты с надписями, в частности "Плен убивает", "Стань голосом пленных" и "Free Azov".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший военный из Британии Шон Пиннер, воевавший в рядах Сил обороны Украины и попавший в плен к оккупантам, выиграл суд против России из-за жестокого обращения в плену. Он участвовал в боях за Мариуполь и провел в неволе в государстве-агрессоре пять месяцев.

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