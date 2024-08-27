Мы будем работать с "Укрэнерго", чтобы перейти на прогнозируемые графики: КГГА – об отключении света в Киеве
Власти Киева работают с "Укренерго", чтобы в столице не было аварийных отключений. Кроме того, это и касается того, чтобы в городе прогнозируемые графики включения света.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает телеканал Киев. Восстановление поврежденной критической инфраструктуры продолжается.
"Сейчас специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. У нас вчера были проблемы не только со светом, но и водой. Понимая, что без света перестают работать насосные станции. Вчера (26 августа. – Ред.) нам, в течение суток, удалось вернуть свет и воду. Мы ориентируемся на общую ситуацию по стране. В настоящее время прогнозируется, что будут работать графики отключений. Мы будем работать со специалистами "Укренерго", чтобы мы перешли в прогнозируемые графики, чтобы не было аварийных отключений", – уточнил Поворозник.
Напомним, в Украине из-за масштабных атак РФ вернули жесткие графики отключений электроэнергии на 27 августа. Применять будут до четырех групп отключений одновременно (в это время света не будет в период возможных отключений). Графики опубликованы на страницах энергоснабжающих компаний.
Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.
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