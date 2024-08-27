Мы будем работать с "Укрэнерго", чтобы перейти на прогнозируемые графики: КГГА – об отключении света в Киеве

Власти Киева работают с "Укренерго", чтобы в столице не было аварийных отключений. Кроме того, это и касается того, чтобы в городе прогнозируемые графики включения света.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает телеканал Киев. Восстановление поврежденной критической инфраструктуры продолжается.

"Сейчас специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. У нас вчера были проблемы не только со светом, но и водой. Понимая, что без света перестают работать насосные станции. Вчера (26 августа. – Ред.) нам, в течение суток, удалось вернуть свет и воду. Мы ориентируемся на общую ситуацию по стране. В настоящее время прогнозируется, что будут работать графики отключений. Мы будем работать со специалистами "Укренерго", чтобы мы перешли в прогнозируемые графики, чтобы не было аварийных отключений", – уточнил Поворозник.

Напомним, в Украине из-за масштабных атак РФ вернули жесткие графики отключений электроэнергии на 27 августа. Применять будут до четырех групп отключений одновременно (в это время света не будет в период возможных отключений). Графики опубликованы на страницах энергоснабжающих компаний.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!