Центральна частина міста Києва є його обличчям, місцем концентрації його історичного надбання. Саме в цій частині міста сконцентровані пам’ятки культурної спадщини, визначні місця, музеї, театри, символи.

Що відбувається?

Багато років ми бачимо небезпечну тенденцію знищення центральної частини міста хаотичною забудовою, що часто здійснюється із порушеннями містобудівного законодавства та не відповідає архітектурному ансамблю.

За останні 20 років історичний центр столиці України в багатьох місцях вже майже безнадійно зіпсовано. Кейс з будинком Уткіна також є підтвердженням небезпечного тренду.

Подальша така безконтрольна й варварська забудова центру міста призведе до:

- знищення історичного ареалу;

- погіршення умов для життя та роботи в центрі міста;

- перевантаження критичної інфраструктури;

- нових проблем з транспортом;

- зменшення рівня туристичної привабливості міста.

Що я пропоную?

Як голова фракції Голос. Київ та депутат Київської міської ради я буду ініціювати введення тимчасової заборони (мораторію) на будівництво в межах центральної планувальної зони міста Києва.

Я пропоную ввести заборону (мораторій) на здійснення підготовчих та/або будівельних робіт щодо нового будівництва та реконструкції зі зміною існуючих геометричних параметрів будівель в центрі Києва. Таким чином буде неможливо будувати чергову двадцятип’ятиповерхівку під виглядом реконструкції історичної будівлі.

Звісно, мораторій не має поширюватись на:

– проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту існуючих будівель і споруд в межах існуючих геометричних параметрів будівель;

– будівництво та реконструкцію об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури;

– будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної інфраструктури (будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, громадських вбиралень).

Заборону пропонується ввести тимчасово, а саме до затвердження нового Генерального плану та плану зонування території міста Києва.

Секретаріат фракції Голос вже підготував базовий текст відповідного проекту рішення. Ми починаємо консультації з депутатським корпусом та очікуємо на його підтримку.

Попередньо ініціативу в якості співавторів підтримують Володимир Бондаренко та Євгенія Кулеба. Маю надію, що проект рішення, на який ми разом вийдемо, консолідує зал та об’єднає різні фракції задля збереження обличчя Києва.

Що потрібно від Вас?

Дуже прошу підтримки всіх небайдужих для просування цієї ідеї. Ми маємо показати, що заборона забудови історичного центру – це не примхи купки людей, які "заважають розвитку міста".

Це – запорука збереження та відтворення гармонії та комфорту міста для людей.

Що Ви про це думаєте? Прошу голосувати, за який варіант саме Ви:

За введення тимчасового мораторію

Не дочитав допис, але підтримую

Лишити все, як є зараз.

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