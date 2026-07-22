"Монохром": украинская биеннале художественной фотографии в Киевской национальной картинной галерее

24 июля в стенах Национального музея "Киевская национальная картинная галерея" открывается выставочный проект "МОНОХРОМ" – обширная экспозиция работ участников IV Международной фотобиеннале "Украинская художественная фотография".

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В этом году перед 26 фотохудожниками была поставлена бескомпромиссная творческая задача: отказаться от цвета и обратиться исключительно к монохромной съемке.

В мире, перегруженном пестротой и агрессивным визуальным шумом, именно лаконичность черно-белой палитры позволяет зрителю сосредоточиться на сути вещей и скрытых эмоциях. Фотограф сознательно отсекает цвет, чтобы мы могли погрузиться в глубокое внутреннее состояние и чистое созерцание. Выставка символически возвращает к истокам фотоискусства, где современная цифровая фотография гармонично соседствует с классическими практиками середины XIX века.

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Двадцать шесть авторов представляют своё индивидуальное видение мира через разнообразие визуальных форм: от портретов и ботанических натюрмортов до коллажей и архитектурных снимков. Эти работы вырывают сознание зрителя из мимолетности настоящего, предлагая на мгновение остановиться и осмыслить красоту и гармонию, лежащие в основе мироздания.

Ограниченность палитры становится для посетителя пространством для личной рефлексии: одни видят в фотографиях духовное послание, другие – метафизическое путешествие на грани реального и воображаемого миров.

Основатель и куратор проекта: Андрей Котлярчук, известный украинский фотохудожник, искусствовед, член Национального союза художников Украины.

"Проект "МОНОХРОМ" – это попытка вернуться к самым истокам фотографии. Прошлое, настоящее и будущее существуют вокруг нас одновременно, и именно это философское открытие является одним из ключевых смыслов проекта. С помощью различных визуальных языков и художественных практик художники предлагают своё собственное видение мира. Самые современные технологии печати переплетаются с практиками середины XIX века, создавая причудливое кружево личных историй. Рука художника отсекает лишние цвета, чтобы зритель мог сосредоточиться исключительно на произведении. Остаётся лишь "МОНОХРОМ", – отмечает искусствовед, фотограф и куратор выставки Андрей Котлярчук.

"После многих лет потерь, вызванных войной, попытка вернуться к довоенной реальности кажется иллюзорной. В то же время, возвращая привычные культурные форматы, мы наполняем их новыми, современными смыслами", – комментирует президент группы агентств Havas Village, коллекционер Юрий Когутяк.

Проект реализован при поддержке рекламно-коммуникационной группы Havas Village, фонда AIDA и креативной инициативы Art Cult.

Участники проекта: Владимир и Татьяна Бахтовы, Галла Березовская, Юрий Вакуленко, Ирина Гвоздик, Денис Дольников, Сергей Кадулин, Игорь Карпенко, Эльмира Катасова, Сергей Ковбасюк, Андрей Котлярчук, Светлана Кошева, Олег Куцкий, Елена Левченко, Елена Лемберская, Николай Миронов, Александр Романенко, Вячеслав Снисаренко, Евгений Стеценко, Дмитрий Труш, Елена Угарова, Андрей Фурсенко, Владимир Харченко, Ася Цыганкова, Александр Шаботенко, Юрий Шелест.

Стоимость полного входного билета – 100 грн (льготные категории – 50 грн).

Музей принимает посетителей с 11:00 до 18:00 (кроме понедельника и четверга); со 11:00 до 19:00 во вторник.

Касса работает до 17:20 (до 18:20 по вторникам).

г. Киев, ул. Терещенковская, 9