Минкультуры не вносит памятники Киева в Госреестр – КГГА

Из 1509 памятников Киева, направленных с 2018 года в Министерство культуры Украины, было принято решение только по 23.

Как рассказал директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, 21 объект занесен в Госреестр недвижимых памятников Украины, еще двум – отказано, передает пресс-служба Киевсовета.

"Среди представленных в Минкультуры объектов ориентировочно 1000-1100 – это исторические здания и усадьбы вроде недавно снесенного дома Уткина. Другая часть – памятники, монументы и могилы. Интересно, что часть объектов из этого перечня получила статусы памятников в советские времена по решениям местного совета, когда она еще имела соответствующие полномочия. Однако, Минкультуры до сих пор не внесло эти памятники в Госреестр", – сообщил Никоряк.

По его словам, если за 2018 и 2019 годы в Госреестр попал 21 объект, то в течение 2020 году в Департаменте охраны культурного наследия КГГА так и не увидели ни одного соответствующего приказа Министерства культуры.

В свою очередь заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что промедление Минкультуры с занесением исторических зданий в Государственный реестр является прямой угрозой для их уничтожения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева уничтожили старинное здание, более известное как "дом Уткина".