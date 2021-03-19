Метро в Киеве будет работать с ограничениями – КГГА

В Киеве из-за введения "красной зоны" карантина возможно ограничение на количество пассажиров в метро.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель председателя КГГА, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

"Что касается городского пассажирского транспорта – он будет работать с ограничениями, а конкретно – в нем сможет ездить только половина мест, определенных техническим паспортом. Мы говорим о том, что транспорт будет ездить в половину своей нагрузки", –сказал Бондаренко.

Он также добавил, что ограничения в метро будут в зависимости от количества пассажиров.

"В этом случае, метрополитен немного проще контролировать на соблюдение правил индивидуальной защиты, ношение масок. В то же время ограничения на вход в станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей в вестибюлях, на станции и в подвижном составе. Это ограничение будет работать следующим образом - если количество людей великовата в утренние или вечерние часы пик, часть дверей в вестибюль станции будет закрываться. Таким образом поток людей будет минимизироваться ", – отметил Бондаренко.

Напомним, вопрос полного закрытия метрополитена и межобластного сообщения решается на уровне Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 20 марта по 9 апреля в Киеве введен жесткий карантин. Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.