Марина Порошенко настояла на предоставлении незащищенным киевлянам бесплатной стоматологической помощи

В Киеве необходимо значительно упростить процедуру предоставления бесплатной лечебно-хирургической стоматологической помощи социально незащищенным слоям населения.

На этом акцентировала председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Сегодня эта процедура крайне сложная и требует много времени. Для того, чтобы киевляне могли получить помощь в КП "Киевская стоматология", управление труда и социальной защиты населения РГА формируют соответствующие списки. Затем они подаются в Департамент здравоохранения и Департамент социальной политики. После этого списки пациентов проходят процедуру согласования на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики", – пояснила Марина Порошенко.

"Из-за такой сложной процедуры и несогласованности отдельных нормативно-правовых актов, социально незащищенные слои населения не получают вовремя стоматологическую помощь", – констатировала она.

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики наработала проект решения, который сможет исправить эту ситуацию и значительно упростить получение стоматологической помощи в коммунальном учреждении.

"Моя цель – усовершенствование порядка предоставления бесплатной лечебно-хирургической стоматологической помощи социально незащищенным слоям. Предлагаю оказывать такую помощь в КП "Киевская стоматология" на основании паспорта гражданина Украины, а также справки, предоставленной органами социальной защиты населения о пребывании лица на учете социально незащищенных слоев населения или на учете в территориальном центре социального обслуживания", – отметила Марина Порошенко.

Еще один важный момент – доход лиц, которые могут рассчитывать на бесплатную стоматологическую помощь, не должен превышать двух прожиточных минимумов доходов граждан для нетрудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года.

Инициативу лидера "Европейской Солидарности" в Киеве поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики. Документ должны рассмотреть на пленарном заседании КГС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница №4, еще 9 концентраторов – больница №12. Также она поблагодарила медиков, которые несмотря на чрезмерную нагрузку продолжают спасать людей.