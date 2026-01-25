Люди держатся на самовнушении: киевлянка Татьяна рассказала о выживании в квартире за +1. Видео

В Киеве жительница многоквартирного дома заявила, что температура в ее квартире опустилась до +1 градуса из-за длительного отсутствия отопления. Женщина показала показатели термометра и рассказала, как пытается выжить в холоде, используя несколько слоев одежды, одеяла и медикаменты.

По ее словам, единственное, что сейчас помогает, – самовнушение. Видео опубликовали в Telegram-канале Инсайдер Киев.

Киевлянка Татьяна рассказала, что отопление в ее квартире отсутствует с 10 января. За это время температура в помещении постепенно снизилась почти до нулевой отметки, что сделало нормальное проживание фактически невозможным. Женщина признается, что вынуждена спать в шапке и нескольких жилетках, а еду выбирает максимально простую, чтобы не тратить лишние силы.

Чтобы сохранить хотя бы минимальное тепло, жители закрыли окна на зимнее уплотнение, завесили отдельные комнаты пленкой и обустроили импровизированные "теплые зоны" из подушек и одеял. Однако, по словам Татьяны, эти меры почти не дают результата – холод держится постоянно.

В самые холодные дни семья была вынуждена ночевать у родственников, ведь пребывание в квартире стало опасным для здоровья. Сейчас, говорит женщина, они принимают лекарства для профилактики простуды и пытаются психологически держаться, несмотря на условия, которые больше напоминают выживание, чем обычную жизнь в столице.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что По состоянию на утро воскресенья, 25 января, в Киеве без отопления остаются 1676 многоэтажек. Восстановительные работы продолжаются, части потребителей тепло уже вернули.

