Лучшие хиты мировой музыки: Mastercard подарит скидки на концерты под открытым небом в Киеве
Держатели премиальных карт Mastercard® получат 10% скидки на билеты серии концертов A Concert, проходящих на крышах столичных ТРЦ "Гулливер" и "Ривер Мол". Симфонический оркестр исполнит лучшие композиции мировой музыки – от классики до современных хитов.
Киевляне и гости столицы имеют возможность насладиться уникальными концертами на крыше и послушать любимые композиции в симфонической аранжировке.
Концерты под открытым небом – это прекрасная возможность отдохнуть от ритма будней и почувствовать особые моменты вдохновения. В программе – саундтреки из культовых фильмов, мировые поп- и рок-хиты, произведения классиков. А ко Дню Независимости Украины 24 августа организаторы подготовили особую программу украинских хитов, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра на обеих локациях.
Специальное предложение от Mastercard действует на следующие концерты:
На крыше ТРЦ "Гулливер":
- 22.08 — РОК-ХИТЫ
- 23.08 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND
- 24.08 — УКРАИНСКИЕ ХИТЫ
- 28.08 — HANS ZIMMER & LUDOVICO EINAUDI
- 29.08 — RAMSTEIN
- 30.08 — IMAGINE DRAGONS, COLDPLAY, MANESKIN
- 05.09 — РОК-КЛАССИКА
- 06.09 — LADY GAGA, ADELE, RIHANNA
- 07.09 — БАХ & МОЦАРТ
- 12.09 — THE PRODIGY
- 13.09 — ПОП-ХИТЫ
- 14.09 — МИРОВЫЕ ХИТЫ: ПОП-КЛАССИКА
В ТРЦ "Ривер Мол":
- 22.08 — МИРОВЫЕ ХИТЫ: ПОП-КЛАССИКА
- 24.08 — УКРАИНСКИЕ ХИТЫ
- 29.08 — METALLICA, NIRVANA, AC/DC
- 30.08 — МИРОВЫЕ ХИТЫ
- 31.08 — LADY GAGA, ADELE, LANA DEL REY
- 05.09 — ПОП-ХИТЫ
- 11.09 — VIVALDI: ВРЕМЯ ГОДА
- 12.09 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND
- 13.09 — РОК-ХИТЫ
- 14.09 — STING, MICHAEL JACKSON, ELTON JOHN
Как приобрести билеты со скидкой:
- Выберите любой из вышеперечисленных концертов симфонического оркестра на сайте concert.ua
- Оплатите билеты премиальной картой Mastercard®
- Получите 10% скидки на билеты
За дополнительной информацией посетите официальный сайт Mastercard.
Также на событиях действует fast line от Mastercard – без очередей для пользователей премиальных карт.
*Специальное предложение доступно для держателей премиальных карт Mastercard® типа Platinum, World Black Edition и World Elite, эмитированных любыми банками Украины.