Лучшие хиты мировой музыки: Mastercard подарит скидки на концерты под открытым небом в Киеве

Мария Шевчук
2 минуты
Держатели премиальных карт Mastercard® получат 10% скидки на билеты серии концертов A Concert, проходящих на крышах столичных ТРЦ "Гулливер" и "Ривер Мол". Симфонический оркестр исполнит лучшие композиции мировой музыки – от классики до современных хитов.

Киевляне и гости столицы имеют возможность насладиться уникальными концертами на крыше и послушать любимые композиции в симфонической аранжировке.

Концерты под открытым небом – это прекрасная возможность отдохнуть от ритма будней и почувствовать особые моменты вдохновения. В программе – саундтреки из культовых фильмов, мировые поп- и рок-хиты, произведения классиков. А ко Дню Независимости Украины 24 августа организаторы подготовили особую программу украинских хитов, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра на обеих локациях.

Специальное предложение от Mastercard действует на следующие концерты:

На крыше ТРЦ "Гулливер":

  • 22.08 — РОК-ХИТЫ
  • 23.08 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND
  • 24.08 — УКРАИНСКИЕ ХИТЫ
  • 28.08 — HANS ZIMMER & LUDOVICO EINAUDI
  • 29.08 — RAMSTEIN
  • 30.08 — IMAGINE DRAGONS, COLDPLAY, MANESKIN
  • 05.09 — РОК-КЛАССИКА
  • 06.09 — LADY GAGA, ADELE, RIHANNA
  • 07.09 — БАХ & МОЦАРТ
  • 12.09 — THE PRODIGY
  • 13.09 — ПОП-ХИТЫ
  • 14.09 — МИРОВЫЕ ХИТЫ: ПОП-КЛАССИКА

В ТРЦ "Ривер Мол":

  • 22.08 — МИРОВЫЕ ХИТЫ: ПОП-КЛАССИКА
  • 24.08 — УКРАИНСКИЕ ХИТЫ
  • 29.08 — METALLICA, NIRVANA, AC/DC
  • 30.08 — МИРОВЫЕ ХИТЫ
  • 31.08 — LADY GAGA, ADELE, LANA DEL REY
  • 05.09 — ПОП-ХИТЫ
  • 11.09 — VIVALDI: ВРЕМЯ ГОДА
  • 12.09 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND
  • 13.09 — РОК-ХИТЫ
  • 14.09 — STING, MICHAEL JACKSON, ELTON JOHN
Как приобрести билеты со скидкой:

  1. Выберите любой из вышеперечисленных концертов симфонического оркестра на сайте concert.ua
  2. Оплатите билеты премиальной картой Mastercard®
  3. Получите 10% скидки на билеты

За дополнительной информацией посетите официальный сайт Mastercard.

Также на событиях действует fast line от Mastercard – без очередей для пользователей премиальных карт.

*Специальное предложение доступно для держателей премиальных карт Mastercard® типа Platinum, World Black Edition и World Elite, эмитированных любыми банками Украины.