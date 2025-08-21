Лучшие хиты мировой музыки: Mastercard подарит скидки на концерты под открытым небом в Киеве

Держатели премиальных карт Mastercard® получат 10% скидки на билеты серии концертов A Concert, проходящих на крышах столичных ТРЦ "Гулливер" и "Ривер Мол". Симфонический оркестр исполнит лучшие композиции мировой музыки – от классики до современных хитов.

Видео дня

Киевляне и гости столицы имеют возможность насладиться уникальными концертами на крыше и послушать любимые композиции в симфонической аранжировке.

Концерты под открытым небом – это прекрасная возможность отдохнуть от ритма будней и почувствовать особые моменты вдохновения. В программе – саундтреки из культовых фильмов, мировые поп- и рок-хиты, произведения классиков. А ко Дню Независимости Украины 24 августа организаторы подготовили особую программу украинских хитов, которые прозвучат в исполнении симфонического оркестра на обеих локациях.

Специальное предложение от Mastercard действует на следующие концерты:

На крыше ТРЦ "Гулливер":

22.08 — РОК-ХИТЫ

23.08 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND

24.08 — УКРАИНСКИЕ ХИТЫ

28.08 — HANS ZIMMER & LUDOVICO EINAUDI

29.08 — RAMSTEIN

30.08 — IMAGINE DRAGONS, COLDPLAY, MANESKIN

05.09 — РОК-КЛАССИКА

06.09 — LADY GAGA, ADELE, RIHANNA

07.09 — БАХ & МОЦАРТ

12.09 — THE PRODIGY

13.09 — ПОП-ХИТЫ

14.09 — МИРОВЫЕ ХИТЫ: ПОП-КЛАССИКА

В ТРЦ "Ривер Мол":

22.08 — МИРОВЫЕ ХИТЫ: ПОП-КЛАССИКА

24.08 — УКРАИНСКИЕ ХИТЫ

29.08 — METALLICA, NIRVANA, AC/DC

30.08 — МИРОВЫЕ ХИТЫ

31.08 — LADY GAGA, ADELE, LANA DEL REY

05.09 — ПОП-ХИТЫ

11.09 — VIVALDI: ВРЕМЯ ГОДА

12.09 — BILLIE EILISH, LANA DEL REY, THE WEEKND

13.09 — РОК-ХИТЫ

14.09 — STING, MICHAEL JACKSON, ELTON JOHN

Как приобрести билеты со скидкой:

Выберите любой из вышеперечисленных концертов симфонического оркестра на сайте concert.ua Оплатите билеты премиальной картой Mastercard® Получите 10% скидки на билеты

За дополнительной информацией посетите официальный сайт Mastercard.

Также на событиях действует fast line от Mastercard – без очередей для пользователей премиальных карт.

*Специальное предложение доступно для держателей премиальных карт Mastercard® типа Platinum, World Black Edition и World Elite, эмитированных любыми банками Украины.