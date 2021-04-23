Локдаун в Киеве работает, но говорить о спаде рано: врачи рассказали, какая на самом деле ситуация с COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки, 22 апреля, зарегистрировали 1269 случаев коронавирусной болезни COVID-19, а умерли 45 человек. И хотя количество новых случаев инфицирования коронавируса в Киеве немного уменьшилось, но смертность и количество госпитализаций остается высокой.

Поэтому уже начались разговоры о том, что столица покинет "красную" зону в ближайшее время. Об этом в эфире "Канал 24" рассказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

OBOZREVATEL разбирался, можно ли говорить об улучшении ситуации с распространением коронавирусной болезни в столице и когда можно ожидать спад заболеваемости.

Сразу отметим, с 5 по 30 апреля в столице введен строгий локдаун, который имеет целью разорвать цепь потенциального заражения COVID-19. В городе не работают школы, садики, общественный транспорт работает по спецпропускам и только для работников критической инфраструктуры.

В то же время строгий карантин дал первые результаты. Количество тяжелых больных в городе уменьшилось.

Председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская считает, что говорить об улучшении ситуации пока рано.

"В статистику попадают люди, которые обращаются за медицинской помощью и делают тестирования. Однако есть значительное количество граждан, которые болеют в легкой форме и в больницы не обращаются. Опираться надо только на цифры госпитализированных людей, тех кому нужна кислородная поддержка и на уровень смертности. Пока, цифры показывают большое количество тяжелых больных ", – рассказала Мухарская.

По ее словам, внедрен локдаун в Киеве дал свои первые результаты, но побороть эпидемию он полностью не сможет, потому необходима массовая вакцинация. Спад болезни эксперт прогнозирует уже летом, но осенью может начаться новая волна коронавируса.

"В летний сезон прогнозируем снижение заболеваемости, однако, не исключаем, что осенью может начаться новая волна заболеваемости COVID-19. Поэтому к осеннему сезону важно вакцинировать как можно большее количество людей", – резюмировала эксперт.

Не видит существенного улучшения ситуации с распространением коронавирусной болезни и детский врач-инфекционист Виталий Евтушенко. Он отметил, что есть определенные улучшения в общей статистике, но по смертности и госпитализации ситуация, к сожалению, остается сложной. По его убеждению, внедренный в городе строгий карантин дал свои результаты, но сохраняется тенденция тяжелых больных среди детей.

"Последние две недели наблюдаем уменьшение количества пациентов среди детей, но по тяжести могу сказать, что ситуация не улучшилась. Общая тенденция такова – стало больше детей, которым нужна кислородная поддержка, многие имеют поражения легких. Поэтому, пока говорить о резком улучшении ситуации рано", – подчеркнул Евтушенко.

Напомним, 22 апреля, Киевсовет дополнительно выделила 762 миллионов гривен на здравоохранение. Увеличат выплату заработной платы водителям, которые вовлечены в транспортном спецмедобеспечении мобильных бригад центров первичной медико-санитарной помощи для отбора биологических образцов у лиц с подозрением на COVID-19. Кроме того, столица закупит 20 карет скорой помощи.

Также город выделил 140 миллионов гривен на закупку вакцины напрямую у производителя. Сейчас продолжаются переговоры местных властей с различными производителями вакцин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, учитывая ситуацию с больными COVID-19, есть вероятность, что Киев может выйти из "красной" зоны карантина до майских праздников. Это станет возможным только при условии уменьшения количества госпитализаций больных коронавирус.