''Ларек среди бутиков в лакшери месте'': в центре Киева заметили МАФ с кофе в дорогом ТРЦ. Фото

В центре Киева во внутреннем дворике ТРЦ "Arena Entertainment" среди дорогих бутиков и ресторанов была замечена МАФ одной из сетей кофеен. Раньше цены на аренду в этом месте были очень высокими.

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Соответствующее фото было опубликовано в социальной сети. Пользователи с юмором отреагировали появление такого ларька и предложили еще запустить бизнес по продаже шаурмы.

"Нет, не фотошоп", – говорится в подписи к снимку.

На фотографии можно увидеть МАФ сети "Aroma Kava", который расположен в середине внутреннего дворика ТРЦ "Arena Entertainment". В свое время здесь работали только дорогие бутики и рестораны.

Со своей стороны, пользователи соцсети с юмором отреагировали на установку такого ларька.

"Маленький ларёчок прячется от дождя под покровом одного из крупнейших представителей в ***х паразитических застроек. Природа прекрасна", "купите у нас хоть что-то уж, потому что то конец", "да, ларек Арома-кофе среди лакшери бутиков в лакшери месте ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких районах Киева был замечен уникальный автомобиль Volkswagen. На крыше легковушки прикрепили конструкцию в виде пусковой установки РСЗО HIMARS.

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