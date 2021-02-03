Аэропорт Дубай изменил название Киева

В Объединенных Арабских Эмиратах Международный аэропорт Дубай изменил написание названия столицы Kiev на Kyiv.

Об этом в Twitter сообщило Министерство иностранных дел Украины, опубликовав соответствующую фотографию табло.

"Хорошие новости из солнечных Объединенных Арабских Эмиратов. Международный аэропорт Дубай официально исправил орфографию столица Украины и теперь использует единственно правильную транслитерацию - #Kyiv", – говориться в сообщении.

Отметим, что с такой инициативой выступил МИД Украины в октябре 2018 года. Ведомство запустило масштабную кампанию с призывом к гражданам страны просить западные СМИ о правильном написании Киева.

Она была поддержана многими аэропортами разных стран, а также зарубежными средствами массовой информации.

В частности, в июне 2020 года социальная сеть Facebook официально перешла к использованию на английском языке транслитерации названия столицы Украины с русскоязычного Kiev на украиноязычный Kyiv.

Кроме того, во всемирной онлайн-библиотеке Википедия исправили в английской версии написания столицы Украины Киева с "Kiev" на "Kyiv".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что библиотека Конгресса США вместо советской транслитерации названия украинской столицы Kiev официально начала использовать корректное Kyiv.