'Критическая ситуация': из-за холода в ботсаду Киева гибнет уникальная коллекция растений

В большой купольной оранжерее Киевского ботанического сада имени Гришко замерзает уникальная коллекция тропических растений. Им нужно тепло, а длительное отсутствие отопления, вызванное российскими обстрелами нашей энергетики, может быть губительным.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГП "Леса Украины". В самые холодные периоды температура в оранжереях опускалась даже до -3 градусов.

"В Киеве целый январь держатся большие морозы до -20. В результате террористических обстрелов со стороны страны-агрессора большинство киевлян осталось без отопления. От холода страдают не только люди и животные. Редкие растения также нуждаются в тепле, чтобы выжить", – говорится в сообщении.

Редкие растения ботсада на грани гибели

В оранжереях ботсада хранится редкая коллекция, которая собиралась десятилетиями. Это место сохранения биоразнообразия, растения имеют высокий статус редкости и многие из них в природе находятся на грани исчезновения.

Заведующий отделом тропических растений Роман Иванников рассказал "Новини.LIVE", что работники оранжерей ухаживают за около 4000 видами. Эта растительная коллекция является крупнейшей в Украине, однако сейчас сложилась "фактически критическая ситуация".

Иванников подчеркнул, что тепло жизненно необходимо – лучше всего, чтобы температура не опускалась ниже +15. Сейчас она держится на уровне примерно +2...+3 градусов, а порой и ниже.

Из-за холода растения уже сбрасывают листья, фиксируются некрозы тканей. Очевидно, будут также отсроченные долговременные последствия, которые проявятся через неделю или месяц после возобновления отопления.

При этом обогреть оранжерею бытовыми средствами невозможно из-за огромных объемов помещения: высота потолка местами достигает 33 метров, а общая площадь – более 1000 м². Поэтому ситуацию спасет только восстановление централизованной подачи тепла.

