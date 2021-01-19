Коронавирус снова ударил по Киеву: заразились уже более 123,5 тыс. человек

В Киеве за минувшие сутки выявили еще 637 случаев коронавируса, что снова сделало столицу безоговорочным лидером по ежедневному приросту новых больных.

Количество заражений в городе пересекло отметку в 123 634. Это следует из данных по заболеваемости COVID-19 в Украине, которые обновил сайт СНБО.

Он последствий инфицирования в Киеве умерли еще 16 человек, а всего насчитывается 2211 летальных случаев.

В то же время сразу 1015 пациентов смогли справиться с болезнью и выздоровели, всего в столице таких 49 088 человек.

В Киевской области количество заражений выросло на 150 до 66 488. Вирус унес жизни 5 больных (всего умерли 1069). Однако еще 284 жителя региона побороли болезнь (всего вылечились 46647).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевляне и гости столицы назвали неэффективным "карантин зимних каникул" в Украине, введенный для борьбы с распространением коронавируса.