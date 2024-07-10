Когда откроют и каков будет McDonald's на Вокзальной площади в Киеве. Фото

Обновленный ресторан McDonald's на Вокзальной площади в Киеве станет двухэтажным и будет с летней террасой. Окно для заказов McExpress с торцовой стороны здания решили перенести на центральную часть фасада. Также в заведении появится лифт.

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В целом реконструкция ресторана будет проведена по так называемым "глобальным стандартам". Обновленное заведение на Вокзальной площади будет открыто уже в ноябре, обещает директор по развитию McDonald's в Украине Виталий Стефурак.

В частности, в экстерьере нового заведения используют традиционный для McDonald's темно-зеленый цвет. Также будут "золотые штрихи" в фирменном желтом цвете. Первый этаж будет обшит стилизованными под дерево панелями. Для реконструкции употребляют современные теплоизоляционные материалы, также добавят систему рекуперации.

Площадь обновленного McDonald's на Вокзальной площади составит 762,8 кв.м, то есть больше на 200 кв.м, чем было. В новом заведении будет 193 места и еще 88 на террасе.

В заведении установят цифровые терминалы самообслуживания (их будет 11). А для безбарьерного доступа на второй этаж в ресторане будет работать лифт. Всего их будет два, но второй не для клиентов.

"Мы добавим пассажирский лифт для посетителей, а также отдельный лифт для доставки продукции на второй этаж, что положительно повлияет на скорость обслуживания", – уточнил Стефурак.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 1 июня на реконструкцию закрылся один из самых посещаемых ресторанов McDonald's столицы. За последние 10 лет ресторан ежегодно входил в пятерку самых посещаемых ресторанов сети в Украине. В 2011 году стал вторым заведением в мире

Между прочим, рядом работают еще два ресторана McDonald's: на улице Сичеславской, 6 и Георгия Кирпы, 5а (возле Южного вокзала).

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение открыть заведения на автозаправочных станциях. Это станет следующим шагом после появления ресторанов сети на автотрассах.

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