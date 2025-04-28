'Книжная страна' в Киеве установила рекорд по количеству проданных книг

24–27 апреля на ВДНХ прошла третья "Книжная страна" – фестиваль, уже зарекомендовавший себя как одно из крупнейших литературных мероприятий в Украине. В этом сезоне событие достигло рекордного количества проданных книг.

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Украшением сезона стал фантазийный цветочный декор, превративший ВДНХ в настоящее пространство вдохновения. Гости фестиваля смогли погрузиться в его эстетику благодаря гигантским цветам, интерактивным инсталляциям и зеркалам с флористическим убранством. Тематические зоны для отдыха – кафе и чайные уголки – гармонично дополняли общую атмосферу. Фестиваль традиционно объединил издательства, авторов, звездных гостей, блоггеров и всех, кто стремился приятно провести время в компании единомышленников.

"Уже можно с уверенностью сказать, что "Книжная страна" стала важной частью литературной и культурной жизни украинцев. Мы искренне гордимся этим и благодарим всех, кто поддерживает фестиваль и приобщается к нему. В этом сезоне мы в очередной раз убедились, насколько нужны такие события: посещаемость и заинтересованность остаются стабильно высокими, а программное наполнение становится разнообразнее. Наша цель – не только держать планку, но и удивлять гостей снова и снова. Верю, что следующая "Книжная страна" также предложит что-нибудь новое и интересное", – отмечает основатель "Книжной страны" Евгений Мушкин.

В этом сезоне на "Книжной стране" прошла специальная программа "Мировое дерево фантастики", посвященная современной украинской фантастике. В ее рамках прошли дискуссии, публичные разговоры и презентации о разных жанрах – от гордости до научной фантастики и romantasy. Расширилась также программа творческой репрезентации военных и ветеранов #ФРОНТМЕНЫ: в ее рамках прошли литературные, театральные события, а также выставки.

Кроме того, на фестивале традиционно избрали книгу-победителя Премии книжных блоггеров, которой стал роман Любка Дереша "Взгляд медузы ", а также провели десятки семейных чтений вместе с известными украинцами.

В течение четырех дней "Книжной страны" состоялось 365 событий: 120 презентации, 72 дискуссии, 63 творческих и литературных мастер-класса, 60 автограф-сессий, 30 чтений, 10 сессий игротек (соревнования или турниры по настольным играм), четыре театральных спектакля. Эти события посетили около 13 000 человек. В ярмарке, в частности, приняли участие 140 участников : книжные магазины, издательства, магазины, независимые авторы и т.д.

Всего в этом сезоне фестиваль "Книжная страна" собрал более 72 500 гостей. Мероприятие традиционно привлекает много молодежи: более трети посетителей – студенты и школьники. В то же время, для двух третей гостей "Книжная страна" стала первым подобным фестивалем.

География посетителей охватила Киев и Киевскую область, откуда более 90% гостей, а также Одесскую, Львовскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Харьковскую, Полтавскую и другие области.

Подавляющее большинство посетителей остались довольны событием (96%), почувствовали себя более счастливыми (100%) и чувствовали себя в безопасности на территории ВДНХ (98%).

По данным участников на фестивале в общей сложности было приобретено около 90 000 книг на общую сумму 28 млн грн – это рекорд для "Книжной страны".

Книгарня Е : "Одной ногой под Киевом" (Сергей Скришевский), "Той горой являетесь вы" (Брианна Вест), "Фронтмены";

: "Одной ногой под Киевом" (Сергей Скришевский), "Той горой являетесь вы" (Брианна Вест), "Фронтмены"; Readeat : "Колония" (Макс Кидрук), "Мы найдем своего Марселя" (Анна Мирошниченко), "Убийственные писатели" (Саша Павлова);

: "Колония" (Макс Кидрук), "Мы найдем своего Марселя" (Анна Мирошниченко), "Убийственные писатели" (Саша Павлова); Yakaboo : "Купи себе тот долбанный букет" (Тара Шустер), "Бегущие с волками женщины" (Кларисса Пинкола Эстес), "Тень богов" (Джон Гвинн);

: "Купи себе тот долбанный букет" (Тара Шустер), "Бегущие с волками женщины" (Кларисса Пинкола Эстес), "Тень богов" (Джон Гвинн); Vivat : "Невеста" (Али Гейзелвуд), "За сеткой" (Стефани Арчер), "Помощница злодея" (Ханна Николь Мерер), "Никогда не лги" (Гизер Макфадден);

: "Невеста" (Али Гейзелвуд), "За сеткой" (Стефани Арчер), "Помощница злодея" (Ханна Николь Мерер), "Никогда не лги" (Гизер Макфадден); КСД : "Высшее небо" (Лиз Томфорд), "Сумерки" (Пенелопа Дуглас), "Правильное решение" (Лиз Томфорд), "Двухполничная" (Екатерина Самойленко);

Издательство "Фабула" : Книжные хроники Анимант Крамб (Линь Рина), Молитва за Овена Мини (Джон Ирвинг), Элиза Гэммильтон. Уголовное дело с чемоданом" (Линь Рина);

: Книжные хроники Анимант Крамб (Линь Рина), Молитва за Овена Мини (Джон Ирвинг), Элиза Гэммильтон. Уголовное дело с чемоданом" (Линь Рина); Издательство Старого Льва : "Овцы цели" (Евгения Кузнецова), "Спросите Миечку" (Евгения Кузнецова), Сорочиное убийство" (Энтони Горовиц), "Я вижу, вас интересует тьма" (Илларион Павлюк);

: "Овцы цели" (Евгения Кузнецова), "Спросите Миечку" (Евгения Кузнецова), Сорочиное убийство" (Энтони Горовиц), "Я вижу, вас интересует тьма" (Илларион Павлюк); Издательство "Богдан" : "Видят ли небеса кошек", "Жнец без косы" (Александра Черепан), "Миры изгнания и иллюзий" (Урсула Ле Гвин);

: "Видят ли небеса кошек", "Жнец без косы" (Александра Черепан), "Миры изгнания и иллюзий" (Урсула Ле Гвин); "Лаборатория" : "Там, где живут книги" (Виталий Дуленко), "За перекопом есть земля" (Анастасия Левкова), "Все персонажи придуманы. Или нет" (Юлия Лаба), "С нами будет жить эласмотерий" (Роман Голубовский).

В рамках фестиваля также состоялся ряд социальных и благотворительных инициатив, направленных на поддержку военных и их семей. Собрание, в частности, устроили фонд Сергея Притулы, "Допомогатор" и "Лелека", проект "Книга на фронт", а также организации "РІЙ" і "Гуркіт".

Таким образом, за три сезона фестиваль "Книжная страна" собрал суммарно более 210 000 посетителей, что делает его одним из крупнейших в стране. Следующая состоится осенью – 25–28 сентября на ВДНХ.

Следите за следующими анонсами "Книжной страны" в официальных Facebook и Instagram фестиваля.