Кличко хочет вернуть детей в школы Киева с 25 января

В Киеве власть настроена восстановить обучения во всех школах города с 25 января.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время онлайн-брифинга, в среду, 20 января. По его словам, это улучшит процесс обучения учащихся младших классов и позволит их родителям работать.

"Учитывая то, что строгий карантин завершается в конце этой недели, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники. Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучение во всех школах города. К привычному учебному процессу вернется начальная школа - с первого по четвертый класс. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов. Чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в случае необходимости, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения.

"Городская власть, как и до объявления локдауна, ответственно относится к карантину. И будет принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью. То есть, руководство заведений будет закрывать на карантин отдельные школы или классы", - уточнил Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить кризис в системе теплообеспечения населения и социальных объектов.