Кличко встретился с делегацией мэрии Риги, передавшей Киеву в качестве помощи 11 современных автобусов

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией мэрии Риги во главе с прибывшим вице-мэром латвийской столицы Эдвардсом Смилтенсом, чтобы передать Киеву 11 современных автобусов и гуманитарную помощь.

"Я благодарен нашим латвийским друзьям, мэрии города Рига, которые передали Киеву в качестве помощи 11 современных пассажирских автобусов. А также – гуманитарную помощь. Это для нас сегодня очень важно. Нам нужно обновлять и увеличивать парк общественного транспорта. Делать передвижение по городу, особенно в этих сложных условиях, комфортным для киевлян, – сказал мэр – И я благодарен вице-мэру Риги Эдвардсу Смилтенсу за его визит, чтобы лично передать эту помощь и поддержать нас. Это для нас – свидетельство солидарности Латвии с Украиной, ее столицей, с украинским народом в нашей борьбе за свою независимость и свободу", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Эдвардс Смилтенс отметил, что на каждом автобусе есть принт из символического мурала с объятиями, сделанным в Риге латвийским художником.

"Это – символ того, что латвийцы поддерживают, обнимают вас и помогают украинцам, – сказал Смилтенс. – Кроме автобусов, мы также доставили и пришлем еще гуманитарную помощь – продукты питания, медикаменты, средства гигиены. Это – помощь не только от власти Риги, но и от всех жителей нашего города киевлянам. И сейчас мы рассматриваем возможность передачи Киеву еще более 30 автобусов", – сказал вице-мэр Риги. Он также отметил, что Латвия первой из европейских стран начала принимать беженцев из Украины.

На сегодняшний день в Риге получили убежище 24 тысячи украинцев и власти города готовы принять еще. Киев и Рига договорились о дальнейшем сотрудничестве. В частности, о консультациях с латвийскими специалистами по генплану Киева, по сохранению культурного наследия. А латвийцам интересен опыт Киева в цифровизации муниципального управления, внедрении системы видеонаблюдения.