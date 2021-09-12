Кличко: вакцинация – главное условие для избежания строгого локдауна

Вакцинация – сегодня главное условие для избежания строгого локдауна. Сейчас статистика последних дней показывает, что количество больных растет.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Интер", отметила пресс-служба. По его словам, на сегодня столичная власть активно готовится к возможной следующей волне пандемии.

"Осуществляем вакцинацию, готовим больницы. Статистика последних дней показывает, что количество больных растет. И количество госпитализаций – тоже. У нас подготовлены койко-места, больницы обеспечены всем необходимым, врачи имеют опыт лечения коронавируса. К третьей волне уже подготовили более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом", – отметил мэр.

Видео дня

"Кроме того, если медучреждения первой очереди не будут справляться, мы готовы развернуть еще – более 5,5 тыс. дополнительных коек в больницах второй очереди", – сообщил Кличко.

Он выразил надежду, что Киеву не придется вводить строгий локдаун.

"Я надеюсь, до строгого локдауна не дойдет. И потребности полностью закрывать город удастся избежать. Но мы готовимся к разным возможным вариантам. И сегодня главное условие для избежания строгого локдауна – вакцинация", – добавил мэр столицы.

Что касается вакцинации, то, по словам Виталия Кличко, в Киеве уже сделано более 1,5 млн прививок. Более половины из них – двумя дозами.