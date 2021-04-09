Кличко: требую ввести локдаун по всей стране

В пятницу, 9 апреля, мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство ввести локдаун по всей стране в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной болезни.

Об этом он заявил на ежедневном пресс-брифинге

"Украина сегодня – в тройке европейских стран по количеству больных в сутки и количеством смертей от COVID-19. Только с начала этого месяца, с 1 апреля, в стране умерли 3556 человек. В Киеве умерли – 392 больных. Это за 9 дней! Такая страшная динамика расползание вируса ... сколько еще людей должны заболеть, сколько умереть, чтобы правительство, центральные власти поняли, что нужны немедленные меры на государственном уровне ?! Иначе еще и в условиях отсутствия массовой вакцинации, страну ждет катастрофа. Поэтому, я обращаюсь к правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауну! Настоящего. С ограничением передвижения между регионами страны, с контролем за соблюдением строгих правил ", – подчеркнул Кличко.

Он также подчеркнул, что многие люди не соблюдают противоэпидемических правил в условиях строгих ограничений.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, если в Киеве не улучшится ситуация с распространением коронавируса, то строгий локдаун могут продолжить до 10 мая.