Кличко сказал, когда Киев может получить вакцину от COVID-19 по отдельному контракту

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица может получить вакцину против коронавируса в ближайшие несколько недель. Он отметил, что лично ведет переговоры с производителями препаратов.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 19 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"До того момента, как контракт будет подписан, об этом объявлять не нужно, но уверен, что в ближайшие недели город Киев сможет получить вакцину", – сказал городской глава.

Кличко планирует закупить вакцину для Киева за счет местного бюджета. Он напомнил, что на это было выделено 140 миллионов гривен.

Напомним, в Европе признали, что количества имеющихся доз вакцин против коронавируса будет недостаточно для предотвращения третьей волны пандемии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде приняли законопроект №5247, которым освободили от ответственности за негативные последствия вакцинации производителей вакцины от COVID-19, а также привлеченных медиков.