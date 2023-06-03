Кличко с Камышиным проверили укрытия в Киеве и пообщались с жителями столицы. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, который, по поручению президента, возглавил правительственную комиссию по проверке укрытий Киева, прошлись по Оболонскому району. Увидели и проблемные, и надлежаще обустроенные укрытия.

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"Понятно, что работать есть над чем. Пообщались с людьми. Глава района зафиксировал адреса, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Было бы хорошо, если бы представители Киевской городской военной администрации также присутствовали на таких рейдах. Потому что сооружения гражданской защиты - это также зона их ответственности", – отметил мэр столицы.