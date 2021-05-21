Кличко рассказал, сколько людей вакцинировали от COVID-19 в Киеве

В Киеве уже более 107 тысяч жителей столицы были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. Более 6500 киевлян получили вторую дозу.

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 21 мая, в основном это медики, социальные работники, пожилые люди и военные.

"В Киеве, как и в других регионах страны, продолжается вакцинация от COVID-19. Прививки в столице сегодня делают вакцинами Coronavac, AstraZeneca (корейского производства) и Pfizer, которые предоставило Министерство здравоохранения", – отметил Кличко.

Мэр столицы добавил, что также прививки делают и педагогам – в первую очередь тем, которые вовлечены в организацию и проведение внешнего независимого оценивания.

Напомним, в Киеве 20 мая зарегистрировали 453 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 4 984 граждан.

Согласно информации Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в столице (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 19 мая зарегистрировали 433 новых случая COVID-19.