Кличко рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ в Киеве

В Киеве на прошлой неделе, с 11 по 17 января, было зарегистрировано почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал во время онлайн-брифинга, в среду, 20 января.

"Хочу обратить внимание, что врачи фиксируют стремительное распространение сезонных болезней. Так, по данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ. Из них более 7,8 тысяч взрослых и почти 3 тысячи детей. Половина больных детей – школьного возраста", – сказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что в медицинские учреждения города были госпитализированы 448 пациентов, в том числе 24 ребенка.

"Еще раз призываю всех беречься. Одеваться тепло и соблюдать элементарные правила", – резюмировал Кличко.