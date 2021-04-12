Кличко рассказал, когда примут решение о возможном продлении локдауна в Киеве

Решение о дальнейших карантинных ограничениях в Киеве примут 14 апреля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время срочного онлайн-брифинге.

"Ограничение" красной "зоны в столице были объявлены до 16 апреля. И мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах по карантина в Киеве ", – сказал Кличко.

Он также отметил, что в борьбе с пандемией местная власть принимает все меры, что в ее компетенции.

"Мы подготовили и продолжаем готовить кровати для приема больных – многом городу практически не помогают. Мы обеспечиваем больницы медикаментами, кислородом, средствами индивидуальной защиты. Мы из городского бюджета выплачиваем надбавки столичным медикам. Мы усилили ограничения с 20 марта – еще до того как Киев попал в "красную" зону. Мы делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян ", – подчеркнул Виталий Кличко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, если ситуация с распространением коронавирусной болезни не улучшится, то строгий локдаун в столице могут продлить до 10 мая.