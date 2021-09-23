Кличко призвал депутатов поддержать обращение относительно недопущения захвата земель территории столицы

Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов поддержать обращение к Киевскому облсовету, Офису генерального прокурора, НАБУ, Главному управлению СБУ в Киеве и территориальному управлению ГБР по ситуации вокруг противоправного изъятия земель территориальной общины Киева и попытки во внеправовой способ изменить границы города Киева.

Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета, сообщила пресс-служба мэра. Он отметил, что должностные лица Госгеокадастра замалчивают эту ситуацию.

"Убежден, что депутаты поддержат обращение Киевсовета по недопущению захвата земель территории столицы. Это – обращение в Киевский облсовет, Офис генерального прокурора, НАБУ, Главное управление СБУ в городе Киеве, территориальное управление ГБР по ситуации вокруг противоправного изъятия земель территориальной общины Киева и попытки во внеправовой способ изменить границы города Киева. Захват земель, происходит в значительных масштабах и при молчаливом содействии должностных лиц Госгеокадастра", – сказал Кличко.

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Мэр Киева отметил, что с 1989 года и до сих пор установленные пределы города Киева не менялись. В частности, осенью 2019 года были найдены границы Киева. Все оригиналы документов в наличии у города.

"Тем не менее, Госгеокадастр в течение двух лет не вносит существующую черту Киева в Государственный земельный кадастр, несмотря на многочисленные обращения Киевсовета. Поэтому город вынужден был обратиться за судебной защитой своих интересов. По моему поручению подан иск в Госгеокадастр и его территориальный орган о признании противоправной бездеятельности этого органа. Производство по делу открыто", – сообщил мэр.

"Такая бездеятельность должностных лиц приводит к тому, что некоторые "соседи" столицы – в частности, Коцюбинское и Козин, пользуясь бездействием Госгеокадастра, торопятся включить соседние с ними земли города Киева в свои территории и распорядиться земельными участками столицы по своему усмотрению", – подчеркнул мэр.

Так, по его словам, решением Киевского облсовета от 9 сентября этого года утверждена схема планирования территории Киевской области, с расширением территорий области. В частности, границ поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", что противоречит утвержденным границам города Киева.

"Мы не должны допустить нарушения прав и интересов территориальной общины столицы. Поэтому Департаментом земельных ресурсов направлены соответствующие сообщения о преступлении в ГБР, НАБУ, СБУ. Я лично обращаюсь к должностным лицам Киевской области, Госгеокадастра и правоохранительных органов и требую не допустить нарушения прав территориальной общины города Киева!" – подчеркнул Кличко.