Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета утвердить нормативную денежную оценку земель в столице. От этого зависит наполнение бюджета Киева.

Так, в начале заседания Киевсовета глава столицы сообщил, что в повестке дня ряд вопросов, важных для города и киевлян и призвал депутатов поработать конструктивно, сообщила пресс-служба.

"В частности, мы должны утвердить нормативную денежную оценку земель в столице. И, хотя она вступит в силу с 2023 года, речь идет о наполнении бюджета города. Потому это важно", – сказал Кличко.

"Также, надеюсь, что все поддержат принятие ряда разрешений на разработку проектов землеустройства для новых скверов в столице. Это позволит защитить территории от застройки", – добавил он.

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Мэр Киева отметил, что с правками секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко депутаты сегодня могут продлить действие Программы развития зеленых зон до конца этого года и уже осенью принять новую программу.

Кличко напомнил, что сегодня в столице есть 128 парков и 618 скверов, общей площадью 3850,5 гектаров. Только в 2020 году Киевсовет поддержал 75 инициатив по созданию новых зеленых зон – общей площадью почти 56,5 гектаров. А с начала этого года – еще 7 инициатив по созданию новых зеленых зон на общей площади около 4 гектаров.

"Мы обновляем имеющиеся парки, скверы, зоны отдыха и создаем новые. И продолжим это делать! Напомню, что за последние несколько лет в столице обновили более 490 парков и скверов. И более 480 объектов получили статус парка или сквера", – подчеркнул Кличко.